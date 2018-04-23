23 Nisan notları

-Kim ki çocukları/gençleri sevmiyor, o kişiyi uzaklara şavullayın.
+Kim ki her neslin kendi içinde bi’ alametifarikası olduğunu bilmiyor, o kişinin kıçına tekmeyi yapıştırın.
-Ne diyordu Babaoğlular’ın Haşmet’i: “Genç: Ete kemiğe bürünmüş can sıkıntısı ve hüzün. Aklından bi’ de ‘Gençler geleceğimizdir’ gibi ifadeler geçiren varsa, hemen vazgeçsin. Hikayedir o. Basbayağı aldatmaca. Çünkü, ‘gelecek’ geldiğinde, gençlik çoktan gitmiş olur. Kimse geleceğe genç kalmaz.”-Robotlar insansılaşıyor. Yapay zeka her konuda devreye giriyor. Dijitalizm vites yükseltiyor. Çipifikasyon dönemine giriliyor. Türkiye bu konu(lar)da seferberlik ilan etmeli. Okul/eğitim/öğretim sistemi acilen değişmeli. (İç sesim: Hı hı, değişir!)
-Zamanında mektup yazıp, zarf yalayıp, pul yapıştıran, hayattaki en büyük hedefi rahat bi’ emeklilik olan (a)sosyal medya kölesi dijital göçebeler, teknolojinin içine doğan, daha “Anne/baba” demeden i-Pad ekranıyla tanışan, oyunları bile sanal oynayan dijital yerlileri (yol/yordam göstermeden, anlam dünyası sunmadan) eleştirmiyor mu, gıcık oluyorum.
-Bu da burada dursun: “Çocuklar kadar saf olmadıkça cennete giremezsiniz.” (Hz. İsa)
-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com