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29 Mart 2018 Perşembe

Ruhu sarışın notlar

Uyudum, uykuyla oldum.
Rüya gördüm, gayb/oldum.
Rüyasında Bülent olduğunu gören…
Bi’ koalaya dönüştüm.
Ağacın üstündeydim.
Yediğim yapraklar bitmişti.
Başka bi’ ağaca geçmedim.
Ağacımdaki yaprakların büyümesini bekledim.
Allah’ın rızkına teslim oldum.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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