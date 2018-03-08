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8 Mart 2018 Perşembe

Ruhu sarışın notlar

Her insan,
En az kendisi kadar yalnızdır.
Ve hiç kimse,
Kendi gölgesinin dışına sıçrayamaz.
Rumi’dir,
Daha derine inendir:
“Yalnızlığın en kötüsü, anlamayanların arasında kalmaktır.”
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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