Pazar sayıklamaları

-İnsan, yapmaması gereken şeyleri yapmayarak ‘insan’ olur.
-İnsan, hep ‘daha fazla’ algısında yaşar. Daha fazla bilgi, daha fazla kariyer, daha fazla para, daha fazla güç, daha fazla şöhret vs. Bu yüzden de ilginç, mutlu, huzurlu bi’ hayat yaşama şansını kaçırır.
-İyi olan bi’ kişi, başkaları onun değerini anlamıyor diye üzülmez. Kendisi onları anlamayacak diye kaygılanır.
-İnsan, birileri ya da bi’ şeyler onu tutsak ettiği için değil, ‘özgürlük peşinde’ özgür olmaktan korktuğu için köledir çoğu zaman.
-İnsan, birileri ya da bi’ şeyler onu tutsak ettiği için değil, ‘özgürlük peşinde’ özgür olmaktan korktuğu için köledir çoğu zaman.
-Francis Bacon, her ne kadar zaman zaman ateizmle suçlanmış olsa da sözleri ile şaşırtmıştır: “Yüzeysel felsefe insanın zihnini ateizme meylettirir, ancak felsefenin derinliği insanın Allah hakkındaki görüşlerine hayat verir.”
-Çocuuum, şekilden şekile girme vehminden kurtul. Allah’ın dediklerinin çağdaşı olmayı fehmet.
-Gerçekteki insana rüyamda yaşadıklarımı anlattım, “Yorum yok” dedi. Rüyamdaki insana gerçekte yaşadıklarımı anlattım, “Yok ol” dedi.
-‘Sayıklamalar’ın rutubetinde yangın çıkarmanın alemi yok. Evlası ‘yok’luğa şavullanmak.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com