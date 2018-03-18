Pazar sayıklamaları

-Yazıya mecbur olan, nefsine mahkum olur.
+Yazılmıştan gayrı her yazı, gerçeğe perdedir.
-“Eğer insanlarla birlikte olmayı çok önemsersen gerçek varlığını keşfedemezsin. Hakikate dayanmayan ilişkiler hiçbi’ zaman bütünüyle güvenilir değildir ve nadiren sürdürülebilir. Kendini keşfe zaman ayırmak, zamanın en iyi biçiminde kullanılmasıdır.” (Mooji)
-Hayata karşı kulaç atmaya çalışmayı bıraktığında, yaşamın senin içinden usulca akmaya başladığını hissedebilirsin ancak.
-Hayata karşı kulaç atmaya çalışmayı bıraktığında, yaşamın senin içinden usulca akmaya başladığını hissedebilirsin ancak.
-Ne diyordu Cündioğlular’ın Dücane’si: “Bazıları ‘edat’ gibidir, bi’ isim veya fiile bitişmek zorundadırlar, yoksa tek başlarına bi’ anlam ifade etmezler.”
-Karanlık, yorgunu uykuya, korkağı canavara, bilgeyi ışığa teslim eder.
-Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com