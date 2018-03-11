Pazar sayıklamaları

-Bi’ fıkrayı her zaman ilk kez duyan centilmenin, esprisi de ‘humor’a dayalı olur.
-Gelecek çoktan geldi. Hatta, geçti.
+Küresel bilgi/kültür imparatorluğu, (a)sosyal medya aracılığıyla zihin coğrafyalarını ele geçirdi. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim/etkileşim imkanı yok oldu.
+Göstere göstere görünmez, anlata anlata anlaşılmaz hale getiriyorlar.
-Coğrafyada her yarın, bi’ düne mi benziyor ne?
-Coğrafyada her yarın, bi’ düne mi benziyor ne?
-Ne diyordu Einsteinlar’ın Albert’i: “Zeki insan problemi çözen, bilge insan ise önleyendir.”
-Artık aramızda olmayan insanların arkasından/yokluğunda cümle kurmak… İnanıyorsan günah, inanmıyorsan ayıptır.
-Şimdiki kitaplar, şimdiki yemekler gibi. Yani, yendiğinde tokluk hissi veren ama hiçbi’ besin değeri olmayan yemekler gibi. Hemen hepsi vakit kaybı.
+Sen sen ol, aydınlık/aşkınlık ötesi şeyleri oku, al, başının üstüne koy.
+Dijital gevezelerin ‘sayıklamalar’ından tavşan çıkma ihtimali olsa da çöpe şavulla gitsin çocuuum.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com