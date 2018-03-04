Pazar sayıklamaları

-Hayat nefesle başlar. Nefese sahip çıkmak gerek. Nefse de. Nefesin farkında olmak gerek. Nefsin de.
-‘Uyumaktan’ yorulduğunu fark eden insan, çok ‘yorgunken’ uyuyamaz olur.
-Ne diyordu Cündioğlular’ın Dücane’si: “Kimse kendisini sevmeyeni sevmek, saymayanı saymak zorunda değil, lakin insan olana nezaket ve zarafet gerek.”
-Artık her şey sakız gibi. Azıcık çiğne, balonu patlat, çöpe at.
-Sahip olduğumuz şeylerin -‘zaten hakkımdı’ diye düşündüğümüz için- değerini bilmiyoruz.
-Sahip olduğumuz şeylerin -‘zaten hakkımdı’ diye düşündüğümüz için- değerini bilmiyoruz.
-Günde beş vakit küresel kibir/küstahlık çetesine ‘ah’ eden haminnem, beni de ‘uf’latmasa olmaz: “Kelimelerinin/cümlelerinin tırnaklarını kes. Ki, kimsenin kalbini tırmalamasın hacı.”
-Babaoğlular’ın Haşmet’inden naklen: “Kelimeleri tetikteki parmak gibi düşünün; fakat vuran duygular, vurulan ruh durumumuzdur.”
-Her şeyi analiz etmek, her şey hakkında konuşmak zorunda mıyız? Biraz da keyfini çıkarsak, kendimizi şımartsak ya.
-‘Sayıklamalar’, hiç sayıklamayanları da kapsıyor. Bunu bilmeseler de, anlamasalar da.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com