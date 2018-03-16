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Ne diyordu mesleki eğitim kursunda ‘tonlama’yı ‘horlama’ diye kopya verip tüm arka sırayı rezil eden Durumdeğerlendirmesi Dursun Abi: “TV karşısında zap yaparken bi’ kanalda haltercilere denk geldim. Önce derin bi’ iç çektim, sonra da sessizce mırıldandım hacı: Elalem yüzlerce kilo kaldırır, ben önümdeki elli gramı kaldıramıyorum.”
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Ne diyordu mevsim anlayışı eriği bekliyorsa ilkbahar, erik varsa yaz, mürdüm erik varsa sonbahar, erik yoksa kış olan Dörtmevsim Dönmezer Abi: “Sevişmeye hangi cümle davet eder tam bil(e)mediğimden dondurma yiyen kız arkadaşıma eğilip, ‘Yalamak için fazla soğuk değil mi’ dedim. ‘En azından doyurucu büyüklükte’ diye cevap verdi. Tüm özgüvenimi kaybettim hacı.”
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Ne diyordu şantiyeci bi’ mimar olduğu için (a)asosyal medyadaki kişi listesi taşeron, usta ve amelelerden oluşan Vaybaşımagelenler Vakkas Abi: “Yeni tanıştık. ‘Biraz alıngan mısın, dedim. ‘Hayır ama çok veringenim’ dedi. ‘Ama böyle pat diye konuya girersen ikimiz de çok inciniriz’ dedim, konu kapandı. Şimdi sen bu olayı tarihe geçedur, ben bi’ koşu hastaneye gidip testesteron ölçtüreyim hacı.”
+++Ne diyordu mühendis ilanına gönderdiği CV’sindeki ‘hobileri’ bölümüne ‘Selfie çekmek’ yazan Yokartık Yosun Abla: “Ceptelden aradı, ‘Ne yapıyorsun’ dedi. ‘Pencereden dışarıyı seyrediyorum. Çok güzel bi’ hava var. Hafif de rüzgar esiyor. Pencereye çık da kokunu bana getirsin rüzgar’ dedim. ‘Hahaha, Hint filmlerindeki gibi’ dedi. Vazgeçtim romantizmden falan. Beceren var, beceremeyen var, hak eden var, hak edemeyen var. Yormam kendimi bundan sonra hacı.”