Ne diyordu çengel bulmacada bulduğu cevap kutucuklara sığmayınca iki harfi tek kutucuğa yazan Akıllıinsanınhalibi’başkaoluyor Akasya Abla: “Kocama evlenme teklif ettiğinde sordum: ‘Senin için önemli olan yer neresi? Yatak odası mı, mutfak mı?’ Önce anlamadı. Biraz daha detaylandırınca anladı: ‘Seni yatakta mı mutlu etmemi istersin, yoksa yemek yaparak mı?’ Sonuç? Her gün gelen bi’ yardımcım var hacı.”
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Ne diyordu “Artık evlen” diye baskı yapan annesine “Ben
evleneyim de dünyanın kaliteli bekar erkek ortalaması mı düşsün” diye isyan
eden Aşkbumu Aşkın Abi: “Korkağım, dedim, ‘Korkusunu açıkça söyleyecek kadar
cesursun. Senin gibisini hiç görmedim’ dedi. Kabalık ettim, ‘Çok samimisin,
yapmacıklığı kaldıramıyorsun’ dedi. Savurganlığımı geçmişten trajikomik
örneklerle anlattım, ‘Gönlün zengin senin’ dedi. ‘Hiç alçakgönüllü olamam’
dedim, ‘Boşver. Olma zaten, alçakları sivriltir’ dedi. İyi de ben sadece kendime
karşı objektif olmaya çalışıyordum. Bi’ fırsat vermedi ki. Şeytan diyor, evlen
şu müptezelle, ‘gerçek’in bağlayıcılığını yıllarca çekerek görsün. Bu kadar da
olmaz ki hacı.”
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Ne diyordu manav tezgahında annesi hıyar seçerken kendisi
selfie çekip (a)sosyal medyada paylaşan Yuhartık Yurdagül Abla: “Her durumda,
her koşulda, her ortamda sıkılabilmek gibi özel bi’ yeteneğim var. Bu kadar sık
olunca sıkılmaktan da sıkılıyorum haliyle. Bazen kendime ‘Ne olsa da sıkılmasan’
diyorum, öteki kendim verecek yanıt bulamıyor. Eskiler, ‘Koca istiyor’
derlermiş, alakası yok, ben bi’ kocanın karısıyken de böyleydim. Neyse,
gidebilirsin, sıkıldım hacı.”
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Ne diyordu arkadaşları aradığında artık “Neredesin” demek
yerine “Hangi şehirdesin” diye sormaya başladıklarında çok gezdiğini anlayan
Yerliturist Yelda Abla: “Uzun süredir psikolojik olarak iyi değilim. Dün gece
rüyamda kendimi bi’ akıl hastanesine yatırılmış ve ‘İçimdeki sıkıntı geçsin
diye bana neden ilaç vermiyorlar ki’ derken buldum. Allah sonumu hayır etsin hacı.”
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Ne diyordu 30 yaşına gelene kadar orgazm sigarasının farklı bi’ tür
sigara olduğunu zanneden Safkeresaf Safinaz Abla: “Bi’ kafede oturuyordum.
Hemen yan masada oturan bi’ adam yanındaki kadına, ‘Seni aldattığım için özür
dilerim’ dedi. Kadından anında cevap geldi: ‘O sorun değil, her şey
karşılıklı.’ Ağzımdan çıkan ‘Ufff’ sesi boşlukta takla attı hacı.”