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7 Mart 2018 Çarşamba

Ne diyordu?

Ne diyordu çengel bulmacada bulduğu cevap kutucuklara sığmayınca iki harfi tek kutucuğa yazan Akıllıinsanınhalibi’başkaoluyor Akasya Abla: “Kocama evlenme teklif ettiğinde sordum: ‘Senin için önemli olan yer neresi? Yatak odası mı, mutfak mı?’ Önce anlamadı. Biraz daha detaylandırınca anladı: ‘Seni yatakta mı mutlu etmemi istersin, yoksa yemek yaparak mı?’ Sonuç? Her gün gelen bi’ yardımcım var hacı.”
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Ne diyordu “Artık evlen” diye baskı yapan annesine “Ben evleneyim de dünyanın kaliteli bekar erkek ortalaması mı düşsün” diye isyan eden Aşkbumu Aşkın Abi: “Korkağım, dedim, ‘Korkusunu açıkça söyleyecek kadar cesursun. Senin gibisini hiç görmedim’ dedi. Kabalık ettim, ‘Çok samimisin, yapmacıklığı kaldıramıyorsun’ dedi. Savurganlığımı geçmişten trajikomik örneklerle anlattım, ‘Gönlün zengin senin’ dedi. ‘Hiç alçakgönüllü olamam’ dedim, ‘Boşver. Olma zaten, alçakları sivriltir’ dedi. İyi de ben sadece kendime karşı objektif olmaya çalışıyordum. Bi’ fırsat vermedi ki. Şeytan diyor, evlen şu müptezelle, ‘gerçek’in bağlayıcılığını yıllarca çekerek görsün. Bu kadar da olmaz ki hacı.”
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Ne diyordu manav tezgahında annesi hıyar seçerken kendisi selfie çekip (a)sosyal medyada paylaşan Yuhartık Yurdagül Abla: “Her durumda, her koşulda, her ortamda sıkılabilmek gibi özel bi’ yeteneğim var. Bu kadar sık olunca sıkılmaktan da sıkılıyorum haliyle. Bazen kendime ‘Ne olsa da sıkılmasan’ diyorum, öteki kendim verecek yanıt bulamıyor. Eskiler, ‘Koca istiyor’ derlermiş, alakası yok, ben bi’ kocanın karısıyken de böyleydim. Neyse, gidebilirsin, sıkıldım hacı.”
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Ne diyordu arkadaşları aradığında artık “Neredesin” demek yerine “Hangi şehirdesin” diye sormaya başladıklarında çok gezdiğini anlayan Yerliturist Yelda Abla: “Uzun süredir psikolojik olarak iyi değilim. Dün gece rüyamda kendimi bi’ akıl hastanesine yatırılmış ve ‘İçimdeki sıkıntı geçsin diye bana neden ilaç vermiyorlar ki’ derken buldum. Allah sonumu hayır etsin hacı.”
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Ne diyordu 30 yaşına gelene kadar orgazm sigarasının farklı bi’ tür sigara olduğunu zanneden Safkeresaf Safinaz Abla: “Bi’ kafede oturuyordum. Hemen yan masada oturan bi’ adam yanındaki kadına, ‘Seni aldattığım için özür dilerim’ dedi. Kadından anında cevap geldi: ‘O sorun değil, her şey karşılıklı.’ Ağzımdan çıkan ‘Ufff’ sesi boşlukta takla attı hacı.”

 
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