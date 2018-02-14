Sevgililer Günü notları

-Sevgisizliğin kol gezdiği bi’ dünyada ‘Sevgililer Günü’nü (ve diğer dayatılmış salak günleri) sorgulamıyorsan, gün gelir insansızlığın kol gezdiği bi’ dünyada ‘İnsanlar Günü’nü kutlarsın/kutlatılar.
-14 Şubat’ta aşktan söz edeceksen, aşkı değerli kılmanın yolunun hediyeden geçmediğinden de söz et çocuuum.
+14 Şubat’ta aşktan söz edeceksen, insanın nefsinden ve ‘ben’cillikten vazgeçtiği, kendini değiştirmeye/geliştirmeye çalıştığı yanlarından da söz et janııım.
-Fos modern, pardon, post modern insan, aşık/maşuk falan aramıyor. ‘Ben’cil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama ve fakat ve lakin aşkı bulamıyor.
-Fos modern, pardon, post modern insan, aşık/maşuk falan aramıyor. ‘Ben’cil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama ve fakat ve lakin aşkı bulamıyor.
-Züleyha mısın ki Yusuf’la karşılaşasın? Yusuf musun ki Züleyha’yla karşılaşasın?
-Vech-i mutlak ki... Arayanlar yazı yazar, bulanlar şarkı söylermiş. Hakikat-i mutlak ki... Arayanlar aşkı yazar, bulanlar aşkta yanarmış.
-Aşk üzerine düşünülmemiş, söylenmemiş, öğütlenmemiş ne kaldı?
+Bi’ zamanlar ben bile yumurtladım: “Aşk, yatay isteklerin dikey adıdır.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com