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22 Şubat 2018 Perşembe

Ruhu sarışın şiir

Hangi kalbe beş vakit,
Eğilip kalkmaların,
Erken edasıdır belki.
Kulağına bıraktığı hafiflik,
Bi’ suspus halidir,
Pahada ağır sözlerin.
Mevsimse her daim,
İliğe işlenmiş baharın,
Kışa iliştirilmiş halidir.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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