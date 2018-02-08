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8 Şubat 2018 Perşembe

Ruhu sarışın notlar

Başucundan şuuru (ç)alındı,
İnsanın nesi kaldı?
Kaşla göz arasında duygusu (ç)alındı,
İnsanın nesi kaldı?
Burnunun dibinden ruhu (ç)alındı,
İnsanın nesi kaldı?
Elinde bi’ telefonu kaldı,
İnsanın nesi kaldı?
Hayatı telef(on) oldu,
İnsanın nesi kaldı?
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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