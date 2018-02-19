Bugün

19 Şubat 2018 Pazartesi

Ruhu sarışın notlar

‘Şey’i ifade etmenin yolu üçtür:
Gerçek, mecaz ve kinaye.
Bilgiç, gerçek,
Bilgin, mecaz,
Bilge ise kinaye yoluyla anlaşır.
Sevgilinin sözlerine değil,
Gözlerine verir dikkatini.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
Copyright © 2003-2018 IXTANBUL - Yerçekimini Kendin Belirle | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all