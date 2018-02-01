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1 Şubat 2018 Perşembe

Ruhu sarışın notlar

Lan Gökan, pardon, küratör Gökhan,
Ben, “Açtırma kutuyu, söyletmeye kötüyü” dedikçe,
Sen, “Acun Bey, kutumu açar mısınız”lıyorsun.
Peki ve işte,
“Kutu kutu pense, elmamı yerse” diye/oynaya büyüdün.
Okudun, işe girdin, evlendin, çocuk yaptın.
Herkes gibi, kodlanmış gibi; herkesleştin.
Şimdi ve işte,
Kutu gibi evde yaşıyorsun.
Kutu gibi araçlara biniyorsun.
Kutu gibi işyerinde çalışıyorsun.
Aptal kutusu nam TV’yle o/yalanıyorsun.
Akıllı telefon nam putla tapınıyorsun.
Yani ve işte,
“Kutu kutu pense, elmamı yerse”,
“Arkadaşım Gökhan arkasını dönse, arkadaşım Gökhan önünü dönse” diye devam ediyor,
“Bu oyun burada bitse” diye de sonlanıyordu.
Neyse ve işte,
Zaman/mekan kötü, kolla ‘kutu’nu.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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