Pazar sayıklamaları

-İnsan kusurludur. Kusura bakma.
-Bize hasbi insanlar lazım, hesabi insanlar değil.
-Her şeyi görüyor, görmüyormuş gibi davranıyoruz, ah!
+Her şeyi biliyor, bilmiyormuş gibi davranıyoruz, ah!
-Fiziksel bi’ felakete, düşünsel bi’ karanlığa gebe bi’ dünyada, hemen her şeyin ‘hikaye’si en önemli şey haline gelir/geldi.-Söyleyen, kısa ama derin söylemiş: “Suizan, gizli bi’ itiraftır.” Bu sözden anlaşılması gereken şu galiba: Bi’ insanın başka bi’ insana bi’ şey isnat etmesi demek, “Ben onun yerinde olsaydım öyle yapardım” demek.
-Aşırı ahlak iddiasında olanların içlerinde çok fena ahlaksızlıklar saklıdır.
-Artık her yolculuk şeytanla birlikte başlıyor. Şeytanı yok edersek yol sona erecek diye korkuyoruz.
-Kendini hiçbi’ yere ait hissetmeyen, her yeri gurbet gören, köksüzlükten burnu sızlayan haminnem, Razi’ye selam çaktı: “Bi’ kantar ilim, bi’ okka edebe muhtaçtır.”
-Çocuklar, kelimeleri/cümleleri silah gibi kullanmaz, kalp kırmazlar.
+Hiç büyümeyecektik be çocuuum.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com