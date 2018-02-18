Pazar sayıklamaları

-Kimileri, maruz kaldıklarını kendi tercihlerinin sonuçları zanneder.
-‘Daha’, daha fazla mutsuzluktan başka bi’ şey değildir.
-İçimiz/dışımız ‘gerçeklik’ oldu: Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yükseltilmiş gerçeklik vs.
+Ve kızları: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp.
-Ey insan, ev/işyeri/AVM üçgenine sıkıştırıldığının, gazete/TV/İnternet/reklam ile yönlendirildiğinin, sosyal ağlarla takip edildiğinin farkında mısın?
+Ey insan, aşığa sürekli maşuğu sorduğunun, mahremi de, namahremi de unuttuğunun, her şeye sondan başladığının farkında mısın?
+Haminnem, alakaya çay demledi: “Yaşlandıkça insanın irrasyonel bi’ varlık olduğunu düşünmeye başladım.”
-Ebu Hafs’a sorarlar: “Sufi kimdir?” Cevap verir: “Sufi kimdir diye soru sormayandır.” Peki soru sormadan olur mu? Ben bilmem, Rumi bilir: “Susuzlar dünyada su ararlar,/Ama su da dünyada susuzları arar.”
-Ben bi’ ‘yazar’ değilim. Ama ve fakat ve lakin… Bi’ ‘okur’dan daha kirliyim. Ruhum nefsimi bağışlasın. Amin/amen/ecmain.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com