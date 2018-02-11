Pazar sayıklamaları

-Değerliye değil de önemliye değer verdikçe değersizleşiyoruz.
+Ne diyordu Cündioğlular’ın Dücane’si: “Siyaset ve ticaret önemli olana itibar eder, ilim ve irfan ise değerli olana.”
-İster onaylayın, ister onaylamayın… Simülasyon düzenin içinde ‘online’sınız.
+Onaylasanız da, onaylamasanız da… Simulark düzenin içinde ‘online’sınız.
-Ben diyeyim, “Artırılmış gerçeklik, azaltılmış insanlık.”
-Ben diyeyim, “Artırılmış gerçeklik, azaltılmış insanlık.”
+Siz deyin, “Dijital kalabalığın içinde sonsuz yalnızlık.”
-Ne diyordu ‘Gulliver’in Seyahatleri’ kitabında Swiftler’in Jonathan’ı: “Gerçek bi’ dahi yeryüzüne geldiğinde, onun varlığını gösteren bi’ alamet belirir, o da çevresinde oluşan aptallar konfederasyonudur.”
-Uyduruk ‘şey’ler yaparak hiçbi’ ‘şey’i geliştiremezsiniz. Tarihin aktörü değil, faktörü olursunuz.
-Belki de en büyük hatamız, külüne razı ol(a)madığımız ateşler yakıp durmamız.
-Haminnem, yine kulağımı çekti: “Üç günlük dünya; hiç kimseye kendisini kötü hissetirecek şeyler yazma/yapma hacı.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com