+++
Ne diyordu gül gibi yanakları varken canını sıkmalarına anlam veremeyen Bilistedim Bilge Abla: “Babamın aşık olduğu işinin etkisiyle yazılımdan, amcamın etkisiyle manevralı otomobil kullanmaktan, dedemin etkisiyle avcılık ve kampçılıktan çok iyi anlarım. Ama yıllar önce bi’ sahil kasabasında tanıştığı yabancı bi’ adamın peşine takılıp bizi terk eden annemin yüzünden ilk reglimle yüzleşmem bile uzaylılarla karşılaşma şaşkınlığındaydı. Belki de rol model eksikliğinden, taşırmadan oje bile süremiyor, kırıtamıyorum. Saçıma fön çektirirken dahi baygınlıklar geçiriyorum. Beni alan olur mu hacı?”
+++
Ne diyordu Birleşik Krallık’ın İngilizcesini -artık yazarken ne düşünüyorsa- ‘United Kondom’ diye yazan Yeminsiztercüman Yeşim Abla: “Ben ortaokula giderken modifiye ettirdiği kırmızı arabası ile peşimden gelip, Ragga Oktay’ın ‘Çikolata Kız’ şarkısı ile ilan-ı aşk etmişti. Ne lüks arabalarla yemeğe çıkmalar, ne de doktorlar, mühendisler… Hiç kimse, tornada çalışan o delikanlı kadar içten, dürüst ve samimi değildi hacı.”
+++
Ne diyordu oy istemeye gelen partililere “Ev sahibim karşı dairede oturuyor, kirayı ödeyin öyle gelin” diyerek şaşkına çeviren Şimdigeçimzamanı Şinasi Abi: “Yazar bi’ arkadaşım, son çıkan kitabının ilk baskısından bi’ tane imzalayıp göndermiş. Sağolsun. Buraya kadar her şey normal. Normal olmayan ise imzanın hemen üstünde yazdıkları: ‘Bu kitaptan yüz tane satın alıp eşine dostuna dağıtmayanı eşekler kovalasın. (A)sosyal medyada bangır bangır tanıtımını yapmayanın çükü düşsün. Amin. Ha, bu arada, sevgilerimle.’ Şimdi işi gücü bıraktım dua ediyorum, ileride Nobel alsın diye. Alsın ki el yazısıyla yazdığı notu dünya medyasına ellerimle servis edebileyim hacı.”
+++Ne diyordu eve giren hırsızı “Gençten, temiz yüzlü bi’ çocuktu” diye tarif eden Zevklerverenkler Zerrin Abla: “Sözlendiğim kişi ile ilk romantik akşam yemeğini iftar çadırında yemek zorunda kaldım. İlk romantik buluşmada ‘Harry Potter’ serisinin güzide bölümlerinden olan ‘Ateş Kadehi’ni seyrettim. Merak etme, sözü bozup ayrıldım hacı.”