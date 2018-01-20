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20 Ocak 2018 Cumartesi

Ruhu sarışın notlar

Kum saati akarken,
Az biraz ‘iç’in kaldıysa,
Hala pek çok ‘mana’lısındır.
İkindi okunurken,
‘Aşk’tan bakiyen kaldıysa,
Şeksiz şüphesiz ‘iman’lısındır.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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