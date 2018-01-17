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17 Ocak 2018 Çarşamba
Ruhu sarışın notlar
Ben, sen, o,
3-5 kişi için değerli,
30-50 kişi için tanıdık,
300-500 kişi için (a)sosyal medya ‘arkadaş’ı,
Geri kalan kişiler için aslında yokuz.
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
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