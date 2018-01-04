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4 Ocak 2018 Perşembe

Ruhu sarışın notlar

Allah, insanı halife yarattı/yaratıyor.
Melekler, insana secde etti/ediyor.
Şeytan, etmedi, kıskandı, isyan etti.
“İnsanları kandıracağım, saptıracağım” dedi.
Dediğini yapıyor, yoldan çıkarmaya devam ediyor.
Peki insana sadece şeytan mı secde etmedi/etmiyor?
Bu sırrı çözen, çok şeyi çözer.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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