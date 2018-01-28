Pazar sayıklamaları

+Dünya, her şeyi kaybetmek için kazanılan yerden başka nedir ki?
-Zamanında cevabını vermediğin sorular için şimdi beyin patlatmanın anlamı yoktur.
+Zamanında sırtını döndüğün hakikat için şimdi ibadet etmenin anlamı yoktur.
-Biz ezberciler/tekrarcılar eski ne varsa onların etrafında tavaf ederken… Zaman geçiyor, devran dönüyor, insan(lık) ‘hack’leniyor.
+Bizi bizden daha iyi bilen akıllı tasarımlarla her şey ama her şey organikten inorganiğe taşınıyor.
+Bizi bizden daha iyi bilen akıllı tasarımlarla her şey ama her şey organikten inorganiğe taşınıyor.
+Ne diyordu Koloğlular’ın Sina’sı: “Her türlü tüketen teknolojiye bağımlı olmaya gönülden razıyız. Belki de
Orwell Cumhuriyeti burasıdır.”
-Hemen herkesin kendi derdinde yalnız bırakıldığı bi’ coğrafyada saate baktım, kıyameti çeyrek geçiyor.
+Ne akrabalık, ne yakınlık, ne yanak yanağalık kaldı. Artık herkes herkese uzak, herkes herkese kör. Kör olasıca insan, ah!
-“Hayatın ilk elli yılı metin, geri kalanı yorumdur” dedi Schopenhauerlar’ın Arthur’u. “Sadece Antakya’yı değil, Antakya’yı sevenleri de seviyorum” dedim, sustum ve gittim.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com