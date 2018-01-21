Pazar sayıklamaları

-Cevapları olan insanın merakı yoktur. Ne sorar, ne araştırır, ne değişir, ne de gelişir.
-“İnsan takipçi değil, keşifçi olarak tasarlanmış bi’ organizmadır.” (Akilah Azra Kohen)
-Dış sebepler üstünde durma. İç sebepler üstünde tefekkür et çocuuum.
+Hamakat ve hurafe, insanlık kadar eskidir. Dünya döndükçe de olacaktır. Kendini yorma. Sadece kendini bil. Kendini bilen, Rabbini bilir.
-Gerçekleri doğa yazar, doğayı da insan bozar.
-Gerçekleri doğa yazar, doğayı da insan bozar.
+Ne diyordu ‘Terminatör’de Schwarzenegerler’in Arnold’ı: “Kendinizi yok etmek doğanızda var.”
-“Yaşadığımız günlerin en kahredici yanılgılarından biri, derin gerçekler barındıran kelimeleri önümüzdeki kültür tahtalarına okey taşları gibi yan yana dizmekle yetiniyor oluşumuzdur.” (Gökhan Özcan)
-Korku insancadır. Kork. Ama ve fakat ve lakin… Ödlek olma.
+Korkunun bi’ adım sonrası cesarettir. Ama ve fakat ve lakin… Ödleklik ölmeden öldürür.
-Hamiş: Okumalarımız ve dualarımız, devletimiz, milletimiz, ordumuz, Mehmetçik içindir. Amin, amen, ecmain.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com