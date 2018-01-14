Pazar sayıklamaları

-Her ilişkide en büyük kayıp, hassas konuları hiç açmamaktır. İkinci büyük kayıp ise hassas konuları sürekli deşelemektir.
-“Hepimiz hepimizin zalimi ve mazlumuyuz.” (Şükrü Erbaş)
-Sürekli ‘kendi’ni önceleyen insanın, ne ‘kendi’ne, ne de bi’ başkasına faydası dokunur.
-Kendini çok değil, hiç ciddiye alma. Bak, deniz bile dalga geçiyor kendiyle.
-Hayal bu. Çok da anlam yükleme. Kurulur da, kırılır da. Çok da kafaya takma.
-“Allah, bi’ insana ‘sadece bi’ insan’ olduğunu unutturmasın.” (Muzaffer Serkan Aydın)
-“Allah, bi’ insana ‘sadece bi’ insan’ olduğunu unutturmasın.” (Muzaffer Serkan Aydın)
-Yazdıklarına/çizdiklerine imza atmaya tenezzül etmeyen, yaptıklarında/ettiklerinde adının anılmasını istemeyen insanlar da var. Varlar ama ‘yok’lar. Yoklukları öyle bi’ çokluk ki... Yanlarında ‘var’lığımızın esamesi okunmaz.
-Ne bildiğini bilmezden, ne de gördüğünü görmezden gelebilir insan. Fark, kiminin konuşmayı, kimininse susmayı seçmesindedir.
-Savurduğun o çok büyük sözler, sonunda seni çok küçük bırakabilir çocuuum.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com