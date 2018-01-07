Pazar sayıklamaları

+İşte yeni bi’ yıl, işte yeni bi’ sen ha? Hı hı canım, hı hı.
+2017’deki ‘sen’den farkın sadece şu olacak: Daha çok beslenmiş bi’ narsist, daha çok körüklenmiş bi’ egoist, daha çok önü açılmış bi’ hedonist 2018 model ‘sen’.
+2019’a Allah kerim, yeni ‘sen’i inşa etmeye devam edersin.
-Ne diyordu 31 Aralık gecesi 2018’in gelişini değil, 2017’nin gidişini kutlayan Halimebakdertliçal Hale Abla: “Arkadaşlarım, son zamanlarda nasıl zayıflayıp fit olduğumu, cildimin ışıltısını yakaladığımı merak ediyorlar. ‘Bal, zeytinyağı ve limon mucizesi’ diyorum. ‘Yanında bi’ de sizden on yaş genç sevgili’ diyemiyorum hacı.”
-Ne diyordu 31 Aralık gecesi 2018’in gelişini değil, 2017’nin gidişini kutlayan Halimebakdertliçal Hale Abla: “Arkadaşlarım, son zamanlarda nasıl zayıflayıp fit olduğumu, cildimin ışıltısını yakaladığımı merak ediyorlar. ‘Bal, zeytinyağı ve limon mucizesi’ diyorum. ‘Yanında bi’ de sizden on yaş genç sevgili’ diyemiyorum hacı.”
-Ey fos modern, pardon, post modern insan, dekadansla dans ediyorsun, farkında mısın?
-Her edepsizliği ‘din’ bellemiş Doğu ile her edepsizliği ‘medeniyet’ bellemiş Batı arasında sıkışıp kalmış ne tam dindar, ne de tam medeni bi’ coğrafyanın insanlarıyız.
-Kimileri tarafından ‘huysuz ihtiyar’ olarak nitelendirilen teknososyolojik alaturka haminnem, yine bi’ mesaj şavulladı: “İnsanı hamakat değil, hakikat kurtarır. Ama ve fakat ve lakin... Sen hakikatin h’sine bile perdelisin. Sus biraz hacı, sus biraz.”
+Sustum.
-Vesselam.
Bülent Bozkurt