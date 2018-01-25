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Ne diyordu yeni aldığı silahı denemek için tuvalet deliğine ateş edince yüzüne mok sıçratan Düşüncenedikiz Dündar Abi: “Bilen bilir, planktonlar harekete duyarlıdır ve çok güzel ışık saçarlar. Planktonları seyretmeye gittiğimiz arkadaş, ‘Lan, ışıklı gaz çıkarıyorum’ demesiyle ortamdaki kokunun nedenini anlamış bulunduk. ‘İçinde kalır inşallah’ diyebildik sadece hacı.”
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Ne diyordu masal anlatırken uykuya dalan 5 yaşındaki oğlunu dürterek uyandırıp “Bitmesini bekle” diye azarlayan Başkalarınınyanındayapmayınbari Başak Abla: “Yeri geldiğinde çok ciddi kadın hakları savunucusuyum. Çünkü, kadınım. Yaşadıklarını ve duygularını kolaylıkla anlayabilirim. Ama ve fakat ve lakin… Her fırsatta sevgililerini ya da eşlerini kaprisleriyle, azarlamalarıyla şamar oğlanına çeviren kadınlara benim bile tahammülüm yok hacı.”
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Ne diyordu alışverişe çıktığında kendini kontrol edebilmek için içinden “Kızım senin zengin kocan yok, paşa paşa ödeyeceksin” diye tekrarlayan Kimyasal Kibariye Abla: “Hoşlandığım adam, fiziğimi çok beğendiğini dile getirdi. Ben de, ‘Bu ne demek şimdi, yüzüm kese kağıdı geçirmelik mi yani’ diye trip attım. Hassas günümdeydim hacı, biraz alttan alsa olmazdı sanki.”
+++Ne diyordu çift kişilik yatakta tek başına yattığım halde gece uyurken(e) yataktan düşmeyi başaran Sersemsepelek Serpil Abla: “Hala evlenmediğim için benim üzerimden kocaya kaçma konusu konuşuluyordu. Anneme, ‘Evden kaçtığımı dolabıma bakarak anlayabilirsin, eşyalarım duruyorsa kaçmamışımdır’ dedim. Babam cevabı yapıştırdı hacı: Kızım, sen yeter ki kaç, ben eşyalarını getiririm.”