+++
Ne diyordu memeler çocuğun hakkı diye sutyenini (sütyen değil, sutyen) çıkarmadan sevişen Tercihmeselesi Tebessüm Abla: “Yaklaşan doğumgünüm için mekan bakıyorum. Fasıl için güzel bi’ meyhane bulup aradım. Yemekli ve yemeksiz menü fiyatlarını sorarken(e) telefondaki adam, ‘Sen hele söyle bakayım, kaç yaşına giriyorsun’ diye sordu. ‘Ne alakası var’ deyince de, ‘Fasıl istediğine göre yaşın geçmiş senin bacım’ dedi. Tabii ki cevap verme gereği görmedim, telefonu suratına kapattım terbiyesizin hacı.”
+++
Ne diyordu sevgilisinin evli olduğunu seviştikten sonra kaybettiği alyansı otel odasında aramasına yardım ederken öğrenen Geçolsungüçolmasın Gelincik Abla: “Arkadaşım, ‘Renkli giyinmeyi seviyorum ve genelde kıyafetlerimi canlı renklerden seçiyorum. Siyah almamaya dikkat ediyorum ama ne yapayım ki siyah da bana çok yakışıyor’ dedi. ‘Fazlalıkları en iyi siyah kapattığı içindir o’ dedim diye bana küstü. Doğruları söylemek hiçbi’ zaman iyi sonuç vermiyor hacı.”
+++
Ne diyordu iş başvurusu formundaki ‘Ne kadar maaş istersiniz’ bölümüne ‘Ağanın eli tutulmaz’ yazınca işe kabul edilen Bi’garipçelişki Bilal Abi: “Evden çıkarken(e), arabayı çalıştırırken(e) ‘Ya Bismillah’ derim. Her cuma akrabaları arayıp ‘Hayırlı cumalar’ dilerim. ‘Nasılsın’ diyenlere, ‘Allah’a şükür, iyiyim’ derim. Bütün bunları içtenlikle ve herhangi bi’ ikiyüzlülük olmadan yapıyorum. Ama ve fakat ve lakin… Ben tam bi’ ateistim. Hala çözemedim kendimi hacı.”
+++Ne diyordu İnternet’e bağlanma özelliği olan ve arkasında klavye bulunan TV kumandasını poşetle kaplayan Geleneksel Gelincik Abla: “50 kilo ya da 150 kilo olman umurumda değil, ben seni seviyorum, diyen sevgilim vardı. ‘Zayıfla da değişik pozisyon deneyelim’ diyen adam için terk ettim. Salağın önde gideniyim ben hacı.”