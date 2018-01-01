Ana Sayfa
Hakkında
İletişim
Reklam
RSS
Giriş Sayfası Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Bugün
skip to main
|
skip to sidebar
1 Ocak 2018 Pazartesi
2018'e girerayak
Ben’e: “Sürçülisan ettimse affola.”
Sen’e: “Değişirsen kainat değişir.”
Yıl yenilenip, ben/sen eskirken,
Umarım ve inşallah,
Hz. Muhammed’in muhteşem sözü,
Ben’e de, sen’e de değişim aşısı olur:
“Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.”
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
Bunu E-postayla Gönder
BlogThis!
Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Önceki Kayıt
Ana Sayfa
@buqlent
Tweets by buqlent
Teknoloji
Yükleniyor...
Yaşam
Yükleniyor...
MAGAZİN
Yükleniyor...
Moda
Yükleniyor...
Spor
Yükleniyor...
Ana Sayfa
Hakkında
İletişim
Reklam
RSS
Giriş Sayfası Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Copyright © 2003-2017
IXTANBUL - Yerçekimini Kendin Belirle
| Powered by
Blogger.com
.
Template Design by
Herdiansyah Hamzah
| Published by
Borneo Templates
and
Theme4all