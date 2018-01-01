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1 Ocak 2018 Pazartesi

2018'e girerayak

Ben’e: “Sürçülisan ettimse affola.”
Sen’e: “Değişirsen kainat değişir.”
Yıl yenilenip, ben/sen eskirken,
Umarım ve inşallah,
Hz. Muhammed’in muhteşem sözü,
Ben’e de, sen’e de değişim aşısı olur:
“Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.”
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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