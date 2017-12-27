Sağlam Kart ile hayatı kolaylaştır

Buna alternatif olacak bir kart arayışı içindeyken ‘Senin Bankan’ aracılığı ile sunulan ‘Sağlam Kart’ sistemi ile karşılaştım. Kuveyt Türk güvencesi ile verilen kart, diğer karlara nazaran pek çok avantajı kullanıcısına sunuyor. Bunların en dikkat çekeni ise yıllık kart ücretinin bulunmamasıdır.
Sistemin sunduğu yeni nesil kredi kartı; klasik kart, gold kart ve platin kart olmak üzere 3 farklı biçimde bulunuyor. Kişi bu seçeneklerden kendi için en uygun olanı seçebiliyor. Sistemin sunduğu avantajlardan biri de özellikle sıkça yapılan eğitim ve sağlık harcamalarında vade farkı almamasıdır. Bir yıl boyunca her ay 200 TL ya da üzerinde harcama yapan kart kullanıcıları için ise 50 TL’lik bir Altın Puan kazanma fırsatı sunuluyor. Sistemin sunduğu vade farksız taksitli alışveriş ve Altın Puan uygulamaları nakit sıkıntısında yükü hafifletmek için oldukça avantaj sağlıyor.
Belli dönemlerde herkesin nakit sıkıntısı olmaktadır. Bu gibi durumlarda müşterisine kolaylık sağlamak için Sağlam Kart, nakit avans kullanımı konusunda esneklik gösteriyor. Sistem bazı işyerleri ile yılın belli dönemlerinde anlaşma yapıyor. Anlaşmalı olan bu işyerlerinden kart ile yapılan alışverişlerde kart sahibi ekstra indirimlerden yararlanma imkanını yakalıyor. Taksitli alışverişler bazen hayat kurtarır nitelik taşıyor. Alışveriş öncesinde 50 TL’nin üzerinde olan harcamalar için en az 2 ay, en çok ise 9 ay taksit imkanı bulunuyor. Taksit sayınızı işlem öncesinde sadece bir kez belirlemeniz yeterli oluyor. Böylece aynı taksit sayısı 50 TL üzerindeki her ödemede gerçekleşiyor. Fakat bu sayıyı değiştirmek de yine kart kullanıcısının elindedir. Sağlam Kart başvurusu için sistem üzerinden talep edilen limit ve hesap kesim tarihi belirlenerek ilk adım atılabilir. Kart limitlerinin de en az 2 bin TL olduğunu hatırlatmakta da yarar bulunuyor.