Ruhu sarışın notlar

Yaşlı bi’ amcayla -oturduğu banka davet etmesiyle- tanıştık.
Mahviyetinden olsa gerek hemen kaynaştık.
“Yanında kendimi seveceğim insanları anlarım ben” dedi.
“Nasıl yani” dememe fırsat vermeden devam etti:
“Allah, bazı insanlara sonsuzluğu gösterir de ondan.”
Tuhaflaştığımı anlayınca sustu, bi’ süre gülümsedi.
Tuhaflaştığımı anlayınca sustu, bi’ süre gülümsedi.
Sonra cebinden küçük kağıt parçaları çıkardı.
“Ben insanlara bunlardan vermeyi severim” dedi.
Kağıt parçalarından bi’ tanesini alıp baktım.
Bi’ tarafında ‘Ey insan, nedir seni Rabbinden uzaklaştıran-İntifar 6. ayet’,
Öbür tarafında ise ‘Allah’a kul olanlara, iyiliği önerenlere cenneti müjdele-Tevbe 112. ayet’ yazıyordu.
Birden kağıdı elimden aldı, diğerlerinin arasına koydu, cebine yerleştirdi.
“Sana bunlardan yok” dedi.
“Ama neden” soruma cevap vermeden ayağa kalktı, vedalaştı.
“Allahaısmarladık” dedi, “Allahaısmarladık” dedim.
Düşüne düşüne döndüm, hala döne döne düşünüyorum:
Bana niye yok?
Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com