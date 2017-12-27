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27 Aralık 2017 Çarşamba

Ruhu sarışın notlar

Sen sen ol,
Klişe zihinlerden,
Şizofrenik bencilliklerden,
Dandik polemiklerden,
Absürd kuruntulardan,
‘Like’ dininin müritlerinden,
Azade ol çocuuum.
Hiçbi’ yerde,
Hiç kimsede ‘tutuklu’ kalma.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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