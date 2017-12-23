Ana Sayfa
Hakkında
İletişim
Reklam
RSS
Giriş Sayfası Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Bugün
skip to main
|
skip to sidebar
23 Aralık 2017 Cumartesi
Ruhu sarışın notlar
Hemen hepimiz,
Fiziksel acı provalarımızı tamamlamış,
Sosyal acı oyunlarımızı oynayıp,
Kendi aramızda ahları/vahları evirip çevirirken,
Filistinli bi’ kız,
Ahed Et Temimi,
Yüreğiyle, cesaretiyle,
Kendiliksizliğimizi yüzümüze vuruyor.
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
Bunu E-postayla Gönder
BlogThis!
Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Sonraki Kayıt
Önceki Kayıt
Ana Sayfa
@buqlent
Tweets by buqlent
Teknoloji
Yükleniyor...
Yaşam
Yükleniyor...
MAGAZİN
Yükleniyor...
Moda
Yükleniyor...
Spor
Yükleniyor...
Ana Sayfa
Hakkında
İletişim
Reklam
RSS
Giriş Sayfası Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Copyright © 2003-2017
IXTANBUL - Yerçekimini Kendin Belirle
| Powered by
Blogger.com
.
Template Design by
Herdiansyah Hamzah
| Published by
Borneo Templates
and
Theme4all