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23 Aralık 2017 Cumartesi

Ruhu sarışın notlar

Hemen hepimiz,
Fiziksel acı provalarımızı tamamlamış,
Sosyal acı oyunlarımızı oynayıp,
Kendi aramızda ahları/vahları evirip çevirirken,
Filistinli bi’ kız,
Ahed Et Temimi,
Yüreğiyle, cesaretiyle,
Kendiliksizliğimizi yüzümüze vuruyor.
Vesselam.

 Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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