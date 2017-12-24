Pazar sayıklamaları

-Kimi insanlar/toplumlar vardır, onlarla ne günaha girilir, ne de namaz kılınır.
-Dalkalar’ın Ogün’ü nasıl güzel söz yazmış yahu: “Bardağı boş koy, doldur kalpteki çizgiye kadar.”
-Hem Antakyalı olmamdan (Bayezid-i Bistami Camii ve Türbesi, Hatay’ın ilçelerinden Kırıkhan’dadır), hem de “Yolun başındaydık sıddık dediler. Sonuna vardık zındık dediler” sözüne bayıldığımdan Bayezid-i Bistami’yi ayrı severim.
+Ne diyordu Bayezid-i Bistami: “Yolun başındayken dört şeyi yanlış biliyordum, sonunda doğrusunu öğrendim: 1- Yolun başında ben Allah’a talibim zannederdim, sonunda anladım ki Allah bana talipmiş. 2- Yolun başında ben Allah’ı zikrediyorum zannederdim, sonunda anladım ki Allah beni zikrediyormuş. 3- Yolun başında benim için iyi olanı seçen yine benim zannederdim, sonunda anladım ki ben hep kötü olanı seçmişim, her defasında benim için iyi olanı seçen Allah’mış. 4- Yolun başında Allah’a vasıl olmayı isterdim, sonunda anladım ki daha yolun başındayken ben Allah’a vasılmışım.”
+Ne diyordu Bayezid-i Bistami: “Yolun başındayken dört şeyi yanlış biliyordum, sonunda doğrusunu öğrendim: 1- Yolun başında ben Allah’a talibim zannederdim, sonunda anladım ki Allah bana talipmiş. 2- Yolun başında ben Allah’ı zikrediyorum zannederdim, sonunda anladım ki Allah beni zikrediyormuş. 3- Yolun başında benim için iyi olanı seçen yine benim zannederdim, sonunda anladım ki ben hep kötü olanı seçmişim, her defasında benim için iyi olanı seçen Allah’mış. 4- Yolun başında Allah’a vasıl olmayı isterdim, sonunda anladım ki daha yolun başındayken ben Allah’a vasılmışım.”
-İnsanın hakikate/gerçeğe inanma gücü çıra, yalana/dolana inanma gücü orman yangınıdır.
-Lan Gökan, pardon, küratör Gökhan, kendini kendi gözün ile ‘görmek’ için hala aynadan yardım alıyorsan, özüne epey uzaktasın demektir.
-Hemen herkes ‘tam’ olmak peşinde, oysa nereye baksan ‘yarımşardan beş tane’.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com