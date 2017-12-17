Pazar sayıklamaları

-Kendine dönmeyi beceremeyen, gittiği her yerin acemisi olur.
-Hemen herkesin ağzında bi’ başarı/sağlık/mutluluk potpurisi.
+Gurular, yaşam koçları, kişisel gelişim kitapları vs dur durak bilmiyor. Ve bu hokkabaz(lık)lara inanıp kendilerini hep başarılı/sağlıklı/mutlu olmak zorunda hissedenler, aynı salaklıkta patinaj yapıyor.
+Boş beleş şeylere zaman harcayarak aslında kendilerini harcayanların bi’ türlü kavramayamadıkları şey şu: İnsan, hayatta kalmak üzere tasarlandı, sürekli başarılı olmak, iyi hissetmek, mutlu olmak için değil.
+Boş beleş şeylere zaman harcayarak aslında kendilerini harcayanların bi’ türlü kavramayamadıkları şey şu: İnsan, hayatta kalmak üzere tasarlandı, sürekli başarılı olmak, iyi hissetmek, mutlu olmak için değil.
-Sistem, önce şişmanlatıyor, sonra şişmanlığın kusur olduğunu söylüyor.
+Biz, akrebin kendini zehirlemesi gibi sürekli kendimizi zehirliyoruz.
-Nasıl olduğumu sorana, “Türkiye gibiyim” diyorum.
+Ne demek istediğimi sorana da, “İçim dışıma çıkmış gibi” diyorum.
+Sorulardan sıkılıp, Muhammed İkbal’in ‘Şarktan Haber’ini (Zebur-i Acem/Peyam-i Maşrık) okumaya şavullanıyorum.
+’Yol’da aklıma İsra 84 çarpıyor: “Herkes, kendi fıtratına/yapısına/karakterine göre davranır. Rabbiniz, kimin doğru yolda olduğunu en iyi bilendir.”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com