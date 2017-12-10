Pazar sayıklamaları

+Girdisi doğum, çıktısı ölüm olan hayatın artık sadece kelime/fotoğraf/video yığınıyız.
-“İlgili ilgisiz, abur cubur bilgileri hafızasına yükleyen bi’ insan, olsa olsa zekaya karşı suç işlemiş bi’ aptal olabilir. Zaten bu insanları bekleyen en büyük tehlike erken bunamadır. (…) Maharet çok şey bilmekten ziyade, bildiğini iyi bilmek, ne için bildiğini bilmek ve farklı bilgileri ilişkilendirebilmektir.” (Süleyman Seyfi Öğün)
-Ol zamanlar hemen herkes kendisiydi. Ol zamanlar hemen herkesin bi’ hayatı vardı. Şimdi hemen herkes bi’ başkasının kopyası. Şimdi hemen herkesin hayatı bi’ nevi kayıp ilanı.
-Ol zamanlar hemen herkes kendisiydi. Ol zamanlar hemen herkesin bi’ hayatı vardı. Şimdi hemen herkes bi’ başkasının kopyası. Şimdi hemen herkesin hayatı bi’ nevi kayıp ilanı.
-“Yaygın bi’ yanlış anlama biçimi: Okursak ulaşırız, okursak biliriz, okursak oluruz vd. Art arda tasavvuf kitabı okuyarak mutasavvıf olacağını sanmak veya ‘Tüm Hastalıkların Şahı Kanserin Biyografisi’ni okursa hastalığa karşı korunacağına inanmak gibi.” (Haşmet Babaoğlu)
-Eskiyi/geçmişi severim ama acısı dindirilmiş eskiye/geçmişe özlem duyan nostaljikgillerden değilim. Eskiye/geçmişe methiyeler düzerek yeniye/bugüne dair mesafe pekiştirenler, sorumluluklarını parantez içine alan, elini taşın altına koymayan tiplerdir. Hep böbürlenir ve her şeyden şikayet ederler. ‘Eski/geçmiş iyi, yeni/bugün kötü’ diye hayıflanarak, aslında ‘herkes çirkin, bi’ ben güzel’ kibrini sergilerler.
-Neyse ve işte… Vakt-i halin kıymetini bilip ibnü’l-vakt olanlara selam olsun.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com