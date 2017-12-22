+++
Ne diyordu yaklaşık üç senedir birlikte olduğu bütün kız arkadaşları bakire olduğu için yakında sürtünmekten alev alması olası Yangınvar Yamaner Abi: “Cep telefonları icat oldu olalı koyacak yer bulamadım. Kılıf taktık, kıro dediler. Gömlek cebine koyduk, kalbi bozuyor dediler. Pantolon cebine koyduk, sperm sayısını düşürüyor dediler. Arka cebe koyduk, ayda bi’ telefon bozduk. Evde bırakalım dedik, patrondan fırçayı yedik. Elimizde taşıyalım dedik, gösteriş yapıyor dediler. Telefonu taşımak için son bi’ yer geliyor aklıma ama oraya kimbilir ne derler hacı?”
+++
Ne diyordu o gün giyeceği ayakkabısında kaç parmağının görüneceğini hesaplayıp sadece o kadar parmağına oje süren Tembeliçgüdü Temsil Abla: “Türkiye’nin ‘Rüşvet veren ülkeler’ sıralamasında 6’ncı olduğu haberini okurken(e), ‘Tüh, birinciliği kaçırmışız’ dedim. Babam, okuduğu gazeteden başını kaldırmadan bombayı patlattı hacı: Adamını bulamamışlardır, yoksa rüşvet verip orada da birinci olurlardı.”
+++
Ne diyordu salatalık soyarken elini bıçakla değil de salatalık kabuğu ile kesince kendini hıyar gibi hisseden Yuhartık Yudum Abla: “Sabah aceleyle otobüse yetişmeye çalışıyordum. Tısıl tısıl arkamdan yetişen bi’ teyze, derin bi’ iç geçirmeyle vurgulayarak, ‘Maşallah, maşallah, maşallah’ dedi. Tam gururlanıp mutlu olacaktım ki bi’ sonraki cümlesi, ‘Ayakkabın çok güzelmiş’ oldu hacı.”
+++Ne diyordu (a)sosyal medyada ‘Vicdanımı kaybettim, hükümsüzdür’ yazısına istinaden ‘Ne moktan vicdanın varmış, burada arıyorsun’ diye yorum yapan Halamınşeyiolsa Halenur Abla: “Evlilik kararı aldığım damat adayının Hristiyan olduğunu öğrenen halamın, ‘Sünnet olmadan olur mu’ söylemleri okyanusları aşıp kulağıma kadar geldi. Ben de kendisini arayıp doğuştan sünnetli olduğunu söyledim. Dilinin kemiği olmadığını her fırsatta hatırlatan halamın vereceği cevaplara hazırlıklı olduğumu sanırken(e) yine yanıldım. Zira, ‘Görmeden asla inanmam’ dedi. Teessüf ettim hacı.”