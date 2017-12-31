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31 Aralık 2017 Pazar
2017'den çıkarayak
Ben’e: “Yatacak yerim yok.”
Sen’e: “Ben’den farkın yok.”
Binaenaleyh,
Hiçbi’ şey değişmeyecek.
Yıllar yine yeni yeniden yenilenecek.
Ama ve fakat ve lakin,
Sen yine aynı sen kalacaksın.
Çünkü,
Eski sen’i kurban etmeyeceksin.
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
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