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23 Kasım 2017 Perşembe
Ruhu sarışın şiir
Ötesinde ay hırsızı,
Berisinde gün kaçkını.
Toplayıp öteberisini,
Bunca hayhuy içinde.
Bu mevsim hayırsızın,
Hay'dan gelip Hu'ya gitme zamanı.
Mevsimse her daim kalbin ay yüzü.
Vesselam.
Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com
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