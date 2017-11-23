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23 Kasım 2017 Perşembe

Ruhu sarışın şiir

Ötesinde ay hırsızı,
Berisinde gün kaçkını.
Toplayıp öteberisini,
Bunca hayhuy içinde.
Bu mevsim hayırsızın,
Hay'dan gelip Hu'ya gitme zamanı.
Mevsimse her daim kalbin ay yüzü.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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