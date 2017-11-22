Ruhu sarışın notlar

(A)sosyal medyada,
Okuduğu kitaptan poz ve paragraf alıp satan modifiye sarışınları,
Sünnetçisine kızan uslu kaymakam çocuğu tipli karayağızları,
Denizden/havuzdan döt/döbek fotoğrafı şavullayan mavişleri,
Zurnacının karşısında limon yer gibi bakış fırlatan babyface'leri,
Pamuklara sarılıp saklanmalarını istiyoruz.
Korunmalarını/kollanmalarını talep ediyoruz.
Ama ve fakat ve lakin...
Onlardan da atılan muzların kabukları ile çevreyi kirletmemelerini rica ediyoruz.
Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com