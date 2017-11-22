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22 Kasım 2017 Çarşamba

Ruhu sarışın notlar

(A)sosyal medyada,
Okuduğu kitaptan poz ve paragraf alıp satan modifiye sarışınları,
Sünnetçisine kızan uslu kaymakam çocuğu tipli karayağızları,
Denizden/havuzdan döt/döbek fotoğrafı şavullayan mavişleri,
Zurnacının karşısında limon yer gibi bakış fırlatan babyface'leri,
İçtiği çay/kahve/alkol ile selfie dolgusu yapan karaşınları,
Çok ama çoook seviyoruz.
Pamuklara sarılıp saklanmalarını istiyoruz.
Korunmalarını/kollanmalarını talep ediyoruz.
Ama ve fakat ve lakin...
Onlardan da atılan muzların kabukları ile çevreyi kirletmemelerini rica ediyoruz.
Vesselam.

Bülent Bozkurt
ixtanbul.com@gmail.com

 
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