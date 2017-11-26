Pazar sayıklamaları

-İnsan, nesnelerin hizmetinde.
-Ben, eveleyip geveleyeyim. Sen, otur kitap(lar) yaz. O, (a)sosyal medyada yırtınsın. Çabala, çorbala, tırmala; boşuna. Shawlar’ın George Bernard’ı dört kelime ile golü atmış: “Bazı insanlar, bazen insanlar.”
+Ayrıca bkz: “İnsan olmak ve insan olarak kalmak giderek zorlaşıyor.” (Arthur Schopenhauer)
-İnsan, ‘yaşayabilmek’ için ‘yaşamak’tan vazgeçti.
-İnsan, ‘yaşayabilmek’ için ‘yaşamak’tan vazgeçti.
-İnsan, vakti örgütleyemez. Hayatı erteleme zamanı olarak yaşar. Her şeyi erteler, erteledikçe yaşam enerjisini yitirir. Pişmanlık ağırlığı ile hantallaşır. Artık hiçbi’ şey için parmağını kıpırdatacak takati kalmaz.
+Ayrıca bkz: Ah be insan, ekran(lar) karşısında rengin küle, bedenin kümbete dönüştü.
-Vampirler gerçek. Kan değil, hayat enerjisi emiyorlar. Onlar, duygu vampirleri.
+Narsist, kendini beğenmiş, manipülasyonu seven insanlardan uzak durun. Bu hayat sizin, kimseye tahammül etmenize gerek yok.
-Emreler’in Yunus’unun -ne yazık ki- hiçbi’ zaman yerine ulaşamayan mesajı ‘sayıklamalar’ın ‘nokta’sı olsun: “İlim ilim bilmektir,/İlim kendini bilmektir./Sen kendini bilmezsen,/Bu nice okumaktır?”
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com