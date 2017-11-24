Öğretmenler Günü notları

-Kötü öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.
-Sanatçı dediğin ustasını geçer ve kendisini geçecek bi' öğrenci yetiştirir.
-Evet, eğitim şart. Ama ve fakat ve lakin... Ahlak şart üstü şart.
-Çocuklarını en 'en' zanneden anne ve babalar regüle edilmedikçe/olmadıkça tünelin sonu karanlık.
-Çocuklarını en 'en' zanneden anne ve babalar regüle edilmedikçe/olmadıkça tünelin sonu karanlık.
-Parayla iyi bi' eğitim satın alabilirsiniz. İyi bi' terbiye satın alamazsınız.
-Vesselam.
Bülent Bozkurtixtanbul.com@gmail.com