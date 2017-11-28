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Ne diyordu kendi taklidini yeğenine yaptırıp gülmekten yerlere yatan Hahşöyleyolagel Harika Abla: “Hediye olarak çarşaf ve yastık kılıfı getiren arkadaşıma, ‘Cimrilik yapma, git getir şunun nevresimini de’ dedim mi? Dedim. Getirttim mi? Getirttim. Takım ruhu denen bi’ şey var hacı.”
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Ne diyordu bi’ adet külotlu çorap almak için girdiği marketten 190 TL’lik alışveriş yaparak çıkan Çorapalmayıunuttum Çolpan Abla: “Yurtdışında bi’ eğitim toplantısında ülkelerin sağlık sistemleri hakkında konuşurken konu bi’ şekilde (a)sosyal medyaya geldi. Brezilya’dan katılan doktor hanım, hastalara yardımcı olmak için açtığı Instagram hesabını ‘tuhaf’ Türk erkekleri yüzünden kapattığını söyledi. Sürekli olarak yorumlarda ‘samba, meme, hello’ kelimelerini görmek motivasyonunu bozuyormuş. Yine Türk’ün gücünü kanıtlamışız, bravo bize hacı.”
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Ne diyordu “Severek ayrıldık” diyenleri duyduğunda neresi ile güleceğini bilemezken sevgilisi tarafından terk edilince neresi ile ağlayacağını şaşıran Vesikalıyarim Veysel Abi: “Kadınların yalnızca sevişme ihtiyaçlarının karşılanması için güvenilir ve ihtiyaca göre erkek temin eden firmalara devlet teşviki ve izni talep ediyorum. Gerçi batması muhtemel bi’ işe hiçbi’ girişimci yatırım yapmaz. Düşünsene sermayeye aşık olan kadın müşteri sayısını hacı.”
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Ne diyordu herkes annesini torun sahibi yaparken kendi annesini sorun sahibi yapan Babalaragelesin Bahar Abla: “İşe alım öncesi mülakatta bulunduğum adama, ‘Kaç çocuğunuz var’ diye sordum. Biraz düşündü, sonra gayet lakayıt bi’ şekilde, ‘İki tane olacaktı’ dedi. En klişe sloganımız olan ‘Biz size döneriz’i bile kullanma gereği duymadım hacı.”