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14 Temmuz 2017 Cuma

Valizde görsel ve işlevsel kalite

Her ticari ürünün alım satımında olduğu gibi, valiz alışverişinde de alıcının ve satıcının dikkat edip ölçü olarak aldığı pek çok değişken vardır. Valizin fiyatı, kalitesi, malzemesi, kapasitesi, türü, biçimsel özellikleri, güvenliği, hem alıcı, hem de satıcı için önem taşır ve alışveriş sürecinde, seçimde, fiyatlandırmada, birçok noktada etkin rol oynar. Bütün bunların yanı sıra valiz modelleri de alıcı ve satıcının kararlarını, davranışlarını ve taleplerini etkileyen en önemli faktörlerdendir.

Müşteriye hitap eden modeller
Valiz modelleri valizin türüne, kapasitesine, müşterinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine, modern çağın gereklerine, teknolojinin geldiği noktaya, üretim koşullarına, üretim yapan firmaya ve piyasadaki standarda göre değişkenlik gösterir. Bir valizin alıcıyı cezbedebilmesi için görsel özelliklerinin ve modelinin de en az işlevleri, kalitesi ve fiyatı kadar müşteriye hitap etmesi gerekmektedir.

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