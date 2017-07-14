Oldukça şık tasarımlara sahip olan bu ürünler, özellikle yaz sezonunun açılması ile birlikte sektörün en çok ilgi gören ürünleri arasında yer almaya başladı. Yaz sezonuna özel olarak yeni kataloglarda da görülmeye başlanan pırlanta modelleri şimdiden meraklı gözleri üzerinde toplamayı da başardı.
Pırlanta tasarımları
Birbirinden şık yeni sezon tasarımları ile karşımıza çıkan pırlanta modelleri uygun fiyat seçenekleri ile de kadınların olduğu kadar erkeklerin de memnuniyetini kazanıyor. Milyonlarca düğünün yapıldığı yaz sezonunun en gözde seçeneklerinden birisi olan pırlanta modelleri tüm mağazalarda en ön planda yer alıyorlar.
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