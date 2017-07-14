Led projeksiyon cihazları

En gelişmiş özellikler
Led projektör cihazlarının kullanımına ve bakımlarının yapılmasına azami özen gösterilmelidir. Loş ortamlarda da kullanılabilen led projektörlerde ekran büyüdükçe görüntü dağılır. Bu sebeple led projektörler uygun kullanım alanlarında kullanılmalıdır. Bu cihazlar daha az yer kaplar, daha az enerji tüketir ama size teknolojinin en gelişmiş özelliklerini sunar. Tüm aydınlatma ürünlerimizde olduğu gibi led projektörlerin de kalitesi, kullanım süresi ve performansları Simka Elektrik güvencesiyle garanti altına alınmıştır.
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