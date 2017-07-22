İş ilişkilerini ve müşteriler arasındaki ticareti geliştirmek amacı ile B2B modeli bir çalışma yapıyorlar. Bu model ile diğer yerlere göre farklı hizmet ve ürünler sağlıyorlar. Tüm yönetim ve kontrolü müşterilerine veren Bizpoint, bu iş modeli iş yerleri ve müşteriler arasındaki ithalat – ihracat ilişkileri gerçek zamanlı olarak yürütülebiliyor. Yurtdışı firmaları Türkiye’deki tüm iş yerlerini bu sistem sayesinde rahatlıkla arayıp bulabiliyorlar. Profillerini İngilizce ve Türkçe olarak iki farklı dilde yayınlayabildikleri için yurtiçi ve yurtdışından kolay bulunabilir oluyorlar. Ayrıca, Türkiye’ye gelen yabancı firmalar da tüm cihazları ile zaman fark etmeksizin yeni ticari ilişkiler kurabilir, var olanları yönetebilir, adres ve yol bulabilir, ‘Teklif İste - Teklif Ver’ yöntemini güvenle kullanabiliyorlar.
B2B modelinin sağladığı ürünlerden biri Android uygulaması hizmetidir. Bu B2B ürünü ile Android işletim sistemi olan cihazlarımıza Bizpoint uygulamasını indirip web sitesinden yapabileceğimiz tüm işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Böylece buradan yaparak da zamandan tasarruf etmiş oluruz. Uygulamanın bize verdiği bazı anahtar özellikler vardır. Çevrenizdeki işletmeleri görüntüleyebilir, kategorilere göre filtreleyerek ya da anahtar kelimeleri girerek bilgi alımınızı kısa yoldan yapabiliyorsunuz. İşletmeler ile birebir iletişime geçebiliyorsunuz. Bu işletmeler için yorum yapabilir ve hatta yapılmış yorumları dahi okuyabilirsiniz. İşletmelerden ve profesyonellerden kendimize özel teklifler isteyebiliriz. Uygulamayı arkadaşlarımızın nerede olduklarını öğrenip onlarla iletişime gezebileceğimiz bir sosyal ortam olarak kullanabiliriz. Beğendiğimiz yerleri görüp favorilerimize ekleyebiliriz. Hatırlatma özelliğini kullanabilir, kendimize özel notlar alabiliriz.
Bizpoint Android uygulaması, telefonda ya da tablette yapabileceğimiz her şeyi yapabilme imkanı sunarken, kendisini sosyal medya aracı gibi kullanmamızı da sağlıyor.