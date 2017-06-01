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1 Haziran 2017 Perşembe

Pırlanta

Değerli madenlerin oluşumunda yıllar büyük rol oynamaktadır. Bunlardan biri de pırlanta olarak karşımıza çıkıyor ve pırlanta madeninden üretilen aksesuvarlar çok rağbet görmektedir. Pırlanta kelimesi Yunanca’da ‘adamas’ şeklinde ifade bulan ve anlamının fethedilemez olduğu bir değerdir. İngilizce’de ise ‘diamond’ olarak ifade edilir.

Pırlanta nereden alınır?
Tarihi dinozorların yaşadığı çağlardan bile eskiye dayanan pırlantaların nereden alınması konusunda alıcılar tereddüt edebilirler. ‘Pırlanta nereden alınır sorusu’na aslında pırlanta alırken dikkat edilmesi gerekenlerden de bahsetmekte fayda olduğu görülür. İlk etapta pırlanta alırken pırlantaların sertifikalı ürünler olmasına önem verilmelidir. Sertifikalı ürünler pırlantaların kimliği olma özelliğini taşır. Aksesuvarların üzerinde 0.30 CT. kapsamından daha da küçük taşların kullanılması halinde üreticilerin verdiği sertifkalar bu değerli madenin gönül rahatlığı ile tercih edilebilir olduğunu gösterir.

Bu bilgiler doğrultusunda www.arispirlanta.com sitesinden yapılan tüm ürünlerde güvenceli alışveriş imkanının elde edilmesi son derece kolay ve gönül rahatlığı içerir.
 
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