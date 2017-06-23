LTB’nin yeni sezon kot eteklerini dilediğiniz mevsimde giyebilir, farklı bir tarz yaratabilirsiniz.
Kot etek kombinleri
Kot etekler artık yalnızca tişörtler ve sandaletlerle giyilmiyor; her zaman bir yaz kıyafeti gibi görülen kot etekler dört mevsim giyilebiliyor.
Sıcak yaz aylarında askılı bluz ve tişörtlerle giyebileceğiniz kot eteklerinizi kışın rengarenk çoraplar ve botlarla giyebilir, topuklu ayakkabı ve bluzlarla şık kombinlere dönüştürebilirsiniz.
Kot etek kampanyaları
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