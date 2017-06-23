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23 Haziran 2017 Cuma

Kot etek

Her zaman moda olmayı başaran kot etek modelleri bu sezonda da LTB farkıyla göz kamaştırıyor. Eşsiz kombinler yaratabileceğiniz, özgür ve canlı ruhunuzu yansıtabileceğiniz kot etekler, LTB kalitesi, ekonomik fiyatlar ve kampanyalarla sizi bekliyor.

LTB’nin yeni sezon kot eteklerini dilediğiniz mevsimde giyebilir, farklı bir tarz yaratabilirsiniz.

Kot etek kombinleri
Kot etekler artık yalnızca tişörtler ve sandaletlerle giyilmiyor; her zaman bir yaz kıyafeti gibi görülen kot etekler dört mevsim giyilebiliyor.

Sıcak yaz aylarında askılı bluz ve tişörtlerle giyebileceğiniz kot eteklerinizi kışın rengarenk çoraplar ve botlarla giyebilir, topuklu ayakkabı ve bluzlarla şık kombinlere dönüştürebilirsiniz.

Kot etek kampanyaları
Yepyeni kot etek modellerine LTB farkıyla ulaşabilirsiniz. Bu sezonda LTB çizgileri kot eteklerde çığır açtı. LTB online satış sitesinde birbirinden güzel kampanyalar ve indirimlerden yararlanabilirsiniz. https://shop.ltbjeans.com adresini ziyaret ederek LTB’nin binlerce ürün seçeneğine evinizin rahatlığında ulaşabilirsiniz. Kampanyalı fiyatlar, size özel indirimleri hızlı kargo, güvenilir ödeme imkanı ve üstün kaliteyi size sunan LTB’nin yeni sezon ürünlerini kaçırmayın.
 
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