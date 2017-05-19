Peki olta seçimi neye göre yapılır? Olta seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Olta seçiminde çok fazla kriter (kıstas/ölçüt) yoktur. Bu nedenle olta seçiminde kıstas olarak sizin zevkinize ve bütçenize hitap etmesi yeterlidir, diyebiliriz.
Piyasada 20 - 25 TL civarında olta fiyatları mevcut. Fakat bu oltalar basınca dayanaklı olmayacaktır. Hatta, avlanan balığın biraz direnmesine bile karşı koyamayıp kırılması söz konusudur. Yani zevk ve fiyat kriterlerinize kaliteyi de ekleyebiliriz.
Oltayı uygun fiyatlarla nereden temin edebilirim?
Olta fiyatlarınızın makul olmasını elbette isteriz ama burada mesele kaliteyi ucuza almaktır. Kalitesiz bir malı ucuza almak tabii ki size kar ettirmez.
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