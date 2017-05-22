Finansman ve kredi verme nedir? Bunların farklılıkları nelerdir?

Finansman, bir işletme için veya bir girişimin işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan parayı veya krediyi sağlama işlemidir. Gerekli olan bir fon veya para temini için kullanılan finansman ifadesi, işletme finansmanı, kamu finansmanı ve kişisel finansman olarak üç başlıkta toplanır. Bu yönüyle krediye benzeyen finansmanı krediden ayıran özellik ise şudur: Finansmanda krediyi öderken anapara yanında yaptığınız faiz ödemesi yoktur. Burada sadece anapara yanında kurumun o ürünü aldıktan sonraki satışında elde ettiği kar payını ödemiş olursunuz. Yani basit bir biçimde söylemek gerekirse, kredi gibi arada bir faiz ödemesi yoktur. Bu sebeple alacağınızı satıcıdan değil, kurumdan alırsınız. Kuveyt Türk’ün size sağladığı finansman kolaylıkları arasında konut finansmanı, araç ve ihtiyaç finansmanları da yer almaktadır. Bunlar arasında en çok talep gören ise araç finansmanıdır.
Araç finansmanı hakkında
Araç finansmanı, dilediğiniz araca ulaşmanız için size fırsatlar sunan bir finanse türüdür. Kırk sekiz aya değin vade imkanı sunan araç finansmanı ile hayallerini kurduğunuz araca anında sahip olabilirsiniz.
Bunun için istenilene YP veya TL olarak finans sağlanır. Asgari tutar ödemesi ise aracın modeline ve türüne göre değişkenlik gösterir. Ayrıca, en fazla beş yaşındaki araçlar için finansman sağlanacağı da unutulmamalıdır. Azami vade ise kırk sekiz aydır.
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km binek araçlar için sağlanacak olan finansman, kasko
değerinin 50.000 TL’ye kadar kısmı için yüzde 70’i, 50.000 TL’yi aşan kısmı
için ise yüzde 50’si oranında finanse edilebilir. İkinci el araçlar içinse
durum biraz değişir ve kasko değerinin 50.000 TL’ye kadar kısmı için yüzde 70’i,
50.000 TL’yi aşan kısmı için ise yüzde 50’si oranında finanse sağlanır.